«Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в четвертый раз подряд

Мадридский «Реал» в четвертый раз подряд сумел обыграть «Ливерпуль».

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов подопечные Зинедина Зидана уверенно переиграли «Ливерпуль», которым руководит Юрген Клопп. Встреча проходила в Испании и завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды.

До этого поединка испанская команда одержала победу над английским клубом в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 со счетом 3:1. В 2014 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в рамках группового этапа турнира, и мадридцы одержали две «сухие» победы — с результатом 3:0 и 1:0.

Ответный матч состоится в Англии 10 апреля.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. Действующим чемпионов турнира является мюнхенская «Бавария», которая в четвертьфинале турнира нынешнего сезона встречается с парижским «ПСЖ». Первый матч состоится 7 апреля.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.