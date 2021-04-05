Тренер молодежной сборной России может возглавить «Краснодар»

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Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, 4 апреля было официально объявлено о том, что Мурад Мусаев покинул пост наставника южан. 3 апреля «Краснодар» разгромно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. После матча Мусаев написал прошение об отставке, которое удовлетворило руководство команды.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает десятое место, набрав 34 очка. В следующем туре «быки» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 11 апреля.

Стоит отметить, что «Краснодар» стал единственным представителем России, который попал в весеннюю часть еврокубков. На стадии 1/16 финала южане уступили загребскому «Динамо» с общим счетом 2:4.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин входит в число кандидатов на должность главного тренера «Краснодара».