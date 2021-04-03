Тренер «Локомотива» Николич раскритиковал поле «Волгоград Арены»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич раскритиковал поле «Волгоград Арены». Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, в матче против местного «Ротора» ему понравилось все, кроме состояния газона.

«Хочу поздравить команду с победой, а болельщиков поблагодарить за поддержку. Волгоград — это футбольный город. Я доволен увиденным. Единственное, что разочаровало — это поле. Оно плохого качества.

Сейчас возвращаемся в Сочи и будем готовиться к кубковой игре», — сказал сербский специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице. «Железнодорожники» продлили победную серию в первенстве страны до пяти матчей.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» обсуждает вопрос продления контракта с вратарем Александром Селиховым.