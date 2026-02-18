Россиянам рассказали, кому доступен поступивший в клиники новый препарат от рака

ФМБА: новый препарат для лечения рака будет доступен россиянам по ОМС

В российские клиники поступил новый препарат для борьбы с онкозаболеваниями «Ракурс, 223Ra». Применять его будут для лечения метастазов в кости при кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Российским пациентам лекарство будет доступно бесплатно по ОМС, сообщили НСН в научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства.

Специалисты объяснили, что препарат будет назначаться пациентам после обследования, причем лечение возможно будет только в специализированных клиниках, персонал которых имеет разрешение работать с радиофармацевтическими препаратами.

«Радиофармацевтический лекарственный препарат уничтожает метастазы в костях, а кроме того, снимает болевой синдром. Лечение препаратом осуществляется по полису ОМС и является бесплатным для граждан Российской Федерации», — уточнили в центре.

На сегодняшний день лекарство прошло весь цикл доклинических исследований. Всего выполнено более 600 циклов терапии, специалистам удалось подтвердить терапевтическую эффективность и востребованность препарата.

Напомним, о начале применения «Ракурс, 223Ra» стало известно в середине января – тогда же первую партию препарата доставили в медучреждения.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди.