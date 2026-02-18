Размер шрифта
Калиниградский завод «Автотор» резко увеличил производство автомобилей

«Ведомости»: «Автотор» нарастил выпуск машин более чем на 10%
Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» нарастил производство автомобилей на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров компании Валерия Горбунова.

По его словам, компания смогла улучшить показатели на фоне общего падения рынка в 2025 году. После ухода бывших партнеров «Автотора» BMW и Hyundai-Kia завод увеличил выпуск автомобилей на низкой базе на 10% до 33,4 тысяч штук.

В настоящее время «Автотор» собирает автомобили китайских марок. Объемы производства достигают нескольких тысяч автомобилей партнерских марок.

«Чтобы комплексно решать вопрос локализации, нужно, чтобы это было экономически целесообразно. Если выпускать 5 тыс. машин одного бренда в год, то использование отечественных компонентов увеличит итоговую стоимость, нужно выходить на объем хотя бы в 25 тыс. авто для одной марки, чтобы вложения окупались. У нас пока таких объемов по конкретным моделям нет», — поделился Горбунов.

Он добавил, что в 2026 году с конвейера завода также может сойти до 10 тысяч электрокаров и гибридов.

30 января 2025 года ТАСС сообщал, что на заводе «Автотор» в Калининграде открыли первую очередь кластера по производству автокомпонентов.

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, а также губернатор региона Алексей Беспрозванных. В кластер включает в себя сразу семь заводов, образующих единую систему.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta.
 
