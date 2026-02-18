Глава Рособрнадзора рассказал, как дети мигрантов сдают экзамен по русскому языку

Музаев: 50% детей мигрантов сдают экзамен по русскому для поступления в школы РФ

Около 50% детей мигрантов успешно сдают экзамен по русскому для поступления в школы России. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это те дети, родители которых предоставили полный пакет документов, требуемых российским законодательством.

В ноябре Музаев сообщил, что в начале осени только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после проверки документов и сдачи тестирования по русскому языку. По его словам, большинство детей иностранцев не смогли поступить в учебные заведения страны из-за недостаточного владения русским языком и ошибок при оформлении необходимых документов их родителями.

Тестирование для зачисления детей мигрантов в школы России действует с 1 апреля 2025 года. При сдаче экзамена ребенка зачислят в образовательное учреждение, в противном случае ему предложат пройти дополнительное обучение.

Ранее Путин поддержал предложение упростить прием в школы для детей соотечественников.