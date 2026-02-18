Размер шрифта
Наука

Ученые раскрыли настоящую причину «эпидемии» близорукости

Cell Rep: быстрое распространение близорукости связано не только с гаджетами
Shutterstock

Ученые из Колледжа оптометрии Государственного университета Нью-Йорка обнаружили, что рост числа случаев близорукости в мире связан не столько с самими экранами, сколько с недостатком света, достигающего сетчатки при длительной работе на близком расстоянии в помещении. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Близорукость (миопия) — это нарушение зрения, при котором ухудшается четкость изображения вдаль. За последние десятилетия она приобрела масштабы глобальной эпидемии: в США и Европе ею страдает почти половина молодых людей, а в некоторых регионах Восточной Азии — до 90%. Хотя генетика играет роль, столь быстрый рост распространенности указывает на значимость факторов среды.

Авторы работы предложили единый нейронный механизм, который может объяснить как развитие миопии, так и эффективность различных методов ее контроля. По их гипотезе, ключевым фактором является освещенность сетчатки во время длительной фокусировки на близких объектах — книгах, смартфонах или планшетах — в условиях слабого освещения.

При ярком солнечном свете зрачок сужается, но света все равно достаточно для активной работы сетчатки. В помещении ситуация иная: при рассматривании близких объектов зрачок также сужается — уже из-за аккомодации, то есть изменения оптической силы хрусталика для фокусировки.

Если при этом освещение слабое, количество света, достигающего сетчатки, значительно уменьшается. По мнению исследователей, именно такое сочетание — длительная работа вблизи и низкая освещенность — может запускать механизмы, приводящие к удлинению глазного яблока и развитию миопии.

Эксперименты показали, что отрицательные линзы усиливают сужение зрачка за счет аккомодации и дополнительно снижают освещенность сетчатки. Этот эффект становится выраженнее при длительном напряжении зрения и по мере прогрессирования самой близорукости.

«Если предложенная теория подтвердится, это может изменить подходы к профилактике. Контроль миопии должен включать достаточное освещение, ограничение длительной аккомодации и больше времени на открытом воздухе, где глаз фокусируется на дальних объектах и получает больше света» — заключили ученые.

Ранее врач рассказала, расширяются ли зрачки при влюбленности.
 
