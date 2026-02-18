Мединский объявил о завершении переговоров в Женеве

Мединский: переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми

Помощник президента России Владимир Мединский заявил о завершении переговоров по урегулированию украинского конфликта в Женеве. По его словам, новая встреча состоится в ближайшее время, пишет ТАСС.

Делегация РФ вышла к журналистам.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.

Ранее журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине.