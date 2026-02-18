Размер шрифта
Набиуллина выразила осторожный оптимизм по поводу борьбы с мошенниками

Набиуллина заявила, что ощущает осторожный оптимизм в сфере борьбы с мошенниками
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выразила «осторожный оптимизм» относительно прогресса в противодействии мошенничеству. Ее слова приводит РИА Новости.

«Впервые за все те годы, на протяжении которых мы боремся с мошенниками, лично у меня появились основания, скажем так, для осторожного оптимизма», — сказала глава регулятора, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», организованном Банком России.

До этого руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева заявила, что российские граждане стали сталкиваться со звонками от мошенников, поступающими с коротких номеров, маскирующихся под банковские. Лазарева подчеркнула, что клиенты банков часто хорошо знакомы с короткими номерами своих финансовых организаций из-за регулярного получения уведомлений и осуществления операций. Это делает их уязвимыми для мошенников, использующих похожие номера. По ее словам, злоумышленники прибегают к IP-телефонии, технологии, позволяющей им подменять идентификатор вызывающего абонента и отображать на экране жертвы желаемый номер телефона.

Ранее мошенники использовали старые телефонные номера для оформления кредитов на граждан.
 
