Женщина погибла в Брянской области при атаке дронов

Женщина погибла при атаке дронов ВСУ на село Алейниково в Брянской области

Украинские дроны атаковали село Алейниково в Брянской области, в результате удара погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе село Алейниково Стародубского муниципального округа. К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница», — написал он, пообещав оказать семьей погибшей всю необходимую материальную помощь.

Богомаз добавил, что в данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Украинские беспилотники в среду также атаковали частный жилой дом в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — женщину госпитализировали с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Ранее один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах.