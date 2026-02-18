Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Женщина погибла в Брянской области при атаке дронов

Женщина погибла при атаке дронов ВСУ на село Алейниково в Брянской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские дроны атаковали село Алейниково в Брянской области, в результате удара погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе село Алейниково Стародубского муниципального округа. К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница», — написал он, пообещав оказать семьей погибшей всю необходимую материальную помощь.

Богомаз добавил, что в данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Украинские беспилотники в среду также атаковали частный жилой дом в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — женщину госпитализировали с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Ранее один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!