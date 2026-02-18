С задержанной главой Минкультуры Башкирии начали следственные действия

В отношении министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой проводятся процессуальные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства республики.

«В настоящий момент проводятся процессуальные действия <…>. Культурное сообщество республики глубоко обеспокоено сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.

О задержании министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой стало известно сегодня. О причинах задержания не сообщается.

Как сообщает «Ъ-Уфа», уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По предварительной информации СМИ, чиновнице вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за госзакупок подведомственных учреждений.

Амина Шафикова возглавила Минкультуры республики в 2012 году. До этого она занимала пост ректора Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.



