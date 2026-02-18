Начался суд над альпинистом, который бросил свою спутницу замерзать на самой высокой горе Австрии

В Австрии судят альпиниста, который бросил свою спутницу замерзать на горе

В Австрии начался суд над альпинистом, который оставил свою спутницу замерзать насмерть на вершине самой высокой горы Австрии. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Указано, что судебный процесс вызвал интерес и дебаты не только в Австрии, но и в альпинистских сообществах далеко за ее пределами. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В декабре 2025 года сообщалось, что 33-летняя альпинистка из Зальцбурга не выжила на самой высокой горе Австрии — Гросглокнер, когда ее парень оставил ее одну, чтобы найти помощь. Согласно заявлению прокуратуры, женщина не смогла продолжить подъем примерно в 50 метрах от вершины.

Расследование показало, что мужчина, планировавший тур и имеющий значительный опыт, не учел неопытность своей спутницы и ряд опасностей: позднее начало подъема, недостаточное аварийное снаряжение, неподходящая обувь и снаряжение для высокогорного тура, а также сильный ветер до 73 км/ч.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил девушке укрытие, спасательные одеяла или мешок для бивуака и не сделал своевременный экстренный звонок. Спасательная операция была затруднена из-за погодных условий, и горные спасатели добрались до пострадавшей только на следующее утро.

