Мэр Череповца прокомментировал свою отставку

Ушедший в отставку мэр Череповца Роман Маслов займет кресло сенатора от Законодательного собрания Вологодской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

По словам собеседника газеты, Маслов уже написал заявление об отставке с должности мэра и в скором времени получит мандат депутата, который необходим для представления региона в верхней палате. Источник сообщил, что решение по кандидатуре нового сенатора принимал лично губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Для Маслова будут установлены четкие KPI, которые он обязан выполнять в новой должности для демонстрации своей эффективности.

18 февраля Маслов в Telegram-канале сообщил о своей отставке с поста мэра Череповца. Он отметил, что это решение было для него непростым. Чиновник подтвердил, что уходит на новое место работы в Законодательное собрание Вологодской области.

Роману Маслову 37 лет, он окончил Череповецкий государственный университет. В 2017 году был избран в Череповецкую городскую думу, в 2022 году стал ее председателем, а затем возглавил Череповецкий район. В марте 2025 года был избран мэром Череповца — второго по численности населения города в Вологодской области.

