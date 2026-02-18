Россиянка погладила уличного кота в Таиланде и попала в больницу

В Таиланде девушка попала в больницу после того, как ее укусил уличный кот

У россиянки заподозрили бешенство после встречи с уличным котом в Таиланде. Об этом сообщает SHOT.

Мария из Санкт-Петербурга отдыхала с мужем в Паттайе и во время прогулки заметила милого котика, на котором был ошейник. Он запрыгнул на девушку и начал тереться. Мария аккуратно попыталась его снять, но кот внезапно укусил ее за руку.

Местные жители, узнав о ситуации, посоветовали срочно обратиться к врачам. В госпитале туристке назначили полный курс вакцинации против бешенства и столбняка. Расходы на лечение — всего около 30 тыс. рублей — покрыла страховая компания, а кота проверяют на сопутствующие инфекции.

До этого россиянина парализовало на отдыхе в Таиланде. Местные врачи диагностировали у туриста синдром Гийена–Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются периферические и черепные нервы. Страховая компания отказала семье в продлении лечения и пребывания в стационаре. Семья обратилась за помощью в российское посольство в Таиланде и в Министерство здравоохранения РФ.

Ранее мурена укусила россиянина в Таиланде и оставила в его руке часть зуба.