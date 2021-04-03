Победа над «Краснодаром» стала для «Ахмата» самой крупной в истории РПЛ

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 354 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

Для чеченского коллектива этот успех стал самым крупным в истории РПЛ. Предыдущий рекорд (4:0) был зафиксирован дважды — в матче против «Томи» в сентябре 2009-го и пермского «Амкара» в августе 2014-го.

Отметим, что в прошлый раз грозненская команда забивала пять в 2017 году. В апреле того года пострадал екатеринбургский «Урал» (5:2).



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия анонсировал важный разговор с главным тренером Доменико Тедеско.