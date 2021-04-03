Стали известны составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч РПЛ

«Краснодар» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

Встреча между командами пройдет в «Краснодаре». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В последней встрече «быки» проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:3.

«Ахмат» (29) располагается на 11-й строчке. В матче 23 тура команда из столицы Чеченской Республики одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0.

Ранее агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Марат Хинчагов объяснил, почему не состоялся переход игрока в «Барселону».