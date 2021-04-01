Журова — американскому журналисту: Россия никогда не была против геев

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова отреагировала на слова американского журналиста Филиппа Херша, передает Sport24.

Напомним, на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию Россия вместо национального гимна использовала музыку Петра Ильича Чайковского. Херш нашел иронию в том, что страна с антигомосексуальными законами использует мелодию гея.

«Мне, если честно, непонятна претензия этого журналиста. Мы не против геев. Россия никогда не была против. Мы против гей-парадов и всяческой пропаганды исключительно, когда она демонстрируется», — сказала Журова.

Журова отметила, что если человек гениален, никто не будет смотреть, какой он ориентации.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) встал на сторону первого и признал РУСАДА виновным в допинговых махинациях и не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. До 16 декабря 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил американскому журналисту Филиппу Хершу.