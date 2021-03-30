Куман против перехода Агуэро в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман решительно выступает против перехода нападающего Серхио Агуэро в каталонскую команду. Об этом сообщает Sport.es.

«Манчестер Сити» объявил, что не станет продлевать контракт с 32-летним аргентинским форвардом. СМИ сообщали, что основным претендентом на аргентинца является «Барселона», за которую играет партнер по сборной и близкий друг Агуэро Лионель Месси. Но Куман предпочтет увидеть в команде нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. При «Барселона» по-прежнему желает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» установит памятник Агуэро у домашнего стадиона. У арены «Этихад» уже находятся статуи Венсана Компани и Давида Сильвы.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Агуэро провел восемь матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установит памятник Агуэро у стадиона.