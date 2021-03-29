Дастин Порье намекнул на третий бой с Конором Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье намекнул на третий поединок с представителем Ирландии Конором Макгрегором.

В своем Twitter американский спортсмен намекнул, что стороны близки к финалу сделки, а также указал предполагаемую дату боя.

«10 июля», — написал Порье в своих социальных сетях.

Бойцы дважды выходили в октагон. Первый поединок случился в 2014 году, тогда победа досталась Макгрегору, он отправил американского спортсмена в нокаут уже в первом раунде. Второй бой произошел не так давно — в январе 2021 года. Теперь сильнее оказался Порье, и противостояние снова закончилось нокаутом, однако теперь во втором раунде.

Порье провел 34 поединка, из которых проиграл шесть, один бой был признан несостоявшимся, а остальные американец выиграл. Макгрегор потерпел пять поражений в 22-х боях.

Ранее сообщалось, что Порье отказался от титульного поединка ради третьего боя против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter.