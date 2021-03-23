Гончаренко попрощался с ЦСКА и пожелал удачи Оличу

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой и поговорил со своим преемником Ивицей Оличем.

«ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику», — сообщается на странице ЦСКА в Twitter.

Сегодня новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич проводит первую тренировку с командой и поприветствовал футболистов московской команды на русском языке. Видео обращения хорвата к команде опубликовано на клубной странице в Instagram.

Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Виктором Гончаренко, который возглавлял армейцев с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и становился обладателем Суперкубка страны.

«Взвесили все риски»: Ивица Олич возглавил ЦСКА.