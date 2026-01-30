Мишустин обновил состав совета по развитию кинематографии

Мишустин исключил из совета по развитию кинематографии Сокурова и Тодоровского

Из Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии выведены режиссеры Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и экс-советник президента по культуре Владимир Толстой. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо упомянутых деятелей, из совета исключены генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, председатель Совета директоров «Союзмультфильма» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор Фонда «КИНОПРАЙМ» Антон Малышев.

В обновленный состав совета вошли продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.

