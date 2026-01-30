Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы на Australian Open

Джокович: поблагодарил Синнера за то, что он дал выиграть мне матч

Серб Новак Джокович заявил, что поблагодарил итальянца Янника Синнера после победы в полуфинале Australian Open, передает РИА Новости.

«У сетки я сказал ему: «Спасибо, что дал выиграть хоть матч за последние пару лет». Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на пределе», — сказал Джокович.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В решающем поединка серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который обыграл в своем полуфинале представителя Германии Александра Зверева.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее Синнер заявил, что его не удивил уровень Джоковича.