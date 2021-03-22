«Торпедо» объявило об отставке Игнашевича
Московское «Торпедо» объявило об уходе главного тренера Сергея Игнашевича.
Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 22 марта Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу.
«О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», — говорится в заявлении команды.
Игнашевич возглавил столичный клуб летом 2019 года. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Торпедо» набрало 51 очко в 31 матче. При этом московский клуб не может одержать победу в семи матчах подряд, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений с разницей в счете 2:11.
Команда занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу ее отделяют три очка. Лидируют в Олимп-ФНЛ самарские «Крылья Советов» (70).
Ранее Игнашевич прокомментировал информацию о своей отставке.