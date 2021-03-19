«Тоттенхэм» уволит Моуринью, если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью может досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации английской газеты, в клубе недовольны последними результатами команды. В частности, руководство «шпор» задумалось об увольнении Моуринью после крупного поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от загребского «Динамо», по итогам которого лондонцы выбыли из турнира. Тем самым «Тоттенхэм» усложнил себе задачу по выходу в Лигу чемпионов на следующий сезон, так как победа в Лиге Европы дает путевку в групповой этап главного клубного турнира континента.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) после 28 туров «шпоры» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице и, имея в своем активе 45 очков, отстают от идущего четвертым «Челси» на шесть баллов. Как отмечает источник, в случае, если «Тоттенхэм» не попадет в первую четверку по итогам сезона, то клуб уволит Моуринью.

Сообщается, что руководство лондонской команды рассматривает возможность с приглашением на замену португальца наставника «Лестер Сити» Брендана Роджерса или главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана, который, как утверждалось ранее, не против начать работу в «Тоттенхэме».

Одной из проблем «шпор» является сумма компенсации, которую придется выплатить Моуринью за досрочный разрыв договора. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2023 года, и в случае увольнения специалист получит порядка £30 млн.