Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает журналист Александр Горюнов в своем Twitter.

Это стало возможным благодаря победе »Манчестер Юнайтед» над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Англия сравнялась по количеству баллов с Испанией, но оказалась выше в таблице за счет дополнительных показателей.



Напомним, что Россия на данный момент занимает восьмую строчку.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале Лиги Европы сыграют лондонский «Арсенал», загребное «Динамо», «Гранада», «Рома», «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», пражская «Славия» и амстердамский «Аякс».

... @manutd's victory ensured that going into the quarterfinals it remains all square at the top of the UEFA country ranking! (bows to @kassiesa) #UEFAcoefficient pic.twitter.com/xV2PaCfs46