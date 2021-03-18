Вяльбе рассказала, что часто использует ненормативную лексику
Андрей Черников
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР) рассказала о том, что часто использует ненормативную лексику.
«Меня легко вывести из себя, я жуткая матерщинница. Сразу начинаю орать. Посылаю по известному адресу», — сказала Вяльбе в эфире «Радио Комсомольская Правда».
«После эфира можете нам продемонстрировать?» — последовал вопрос ведущего.
«Легко», — ответила Вяльбе.
Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира.
Пост президента ФЛГР она занимает с 17 июня 2010 года.
Ранее спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на заявление главы Вяльбе и наставника команды Юрия Бородавко о том, что результаты норвежцев связаны с терапевтическими исключениями.