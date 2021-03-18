Вяльбе рассказала, что часто использует ненормативную лексику

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР) рассказала о том, что часто использует ненормативную лексику.

«Меня легко вывести из себя, я жуткая матерщинница. Сразу начинаю орать. Посылаю по известному адресу», — сказала Вяльбе в эфире «Радио Комсомольская Правда».

«После эфира можете нам продемонстрировать?» — последовал вопрос ведущего.

«Легко», — ответила Вяльбе.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира.

Пост президента ФЛГР она занимает с 17 июня 2010 года.

Ранее спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на заявление главы Вяльбе и наставника команды Юрия Бородавко о том, что результаты норвежцев связаны с терапевтическими исключениями.