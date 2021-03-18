«Рейнджерс» забросил девять шайб «Филадельфии» за два периода матча НХЛ

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфией Флайерз».

После двух периодов матча «рейнджеры» громят своих оппонентов со счета 9:0.

В составе лидирующей команды за 10 минут 20 секунд хет-трик оформил Мика Зибанежад. За две минуты дубль на свой счет записал российский нападающий Павел Бучневич.

Еще по шайбе забросили Брендан Лемье, Артемий Панарин, Джейкоб Труба и Филип Хитил.

Ранее Павел Буре заявил, что рад влиться в семью Федерации хоккея России (ФХР) и сделает все возможное, чтобы укрепить авторитет России в международном хоккее.