Губерниев дал совет Большунову

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал чемпиону мира в лыжных гонках Александру Большунову стать более медийной личностью.

«Большунову нужно быть гораздо более медийным, выучить английский, чтобы говорить с ФИС (Международной федерацией лыжного спорта. — прим. «Газеты.Ru») на равных.

Не нужны конфликты, они в контактных гонках все равно будут, будут нарушения правил. Ему нужно жить полноценной жизнью молодого человека», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

Ранее норвежский лыжник Йохеннес Клебо заявил, что у него не получается нормально общаться с россиянином Александром Большуновым.