«Ты проигравший, чертов нытик»: Стерлинг ответил Яну

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил своему недавнему сопернику Петру Яну, который посмеялся над уровнем борьбы Стерлинга.

«Я перебил ударника в стойке. И ты по-прежнему проигравший, чертов нытик», — написал Стерлинг в Twitter.

«Я опрокину и утоплю тебя», — написал ранее россиянин, опубликовав фрагмент боя и сопроводив его смеющимся эмодзи.

Ян и Стерлинг провели поединок на турнире UFC 259. В четвертом раунде российский боец нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел к Стерлингу. Промоушен UFC планирует организовать реванш.

Ранее сообщалось, что Петр Ян пообещал «опрокинуть и утопить» Стерлинга.

