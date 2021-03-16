«Динамо» и «Спартак» по итогам дерби заплатят более 500 тысяч штрафа

«Динамо» и «Спартак» по итогам матча 22-го тура (РПЛ оштрафованы более чем на 500 тысяч рублей. Причем хозяева поля заплатят 130 тысяч рублей, а гости — 375 тысяч. Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, откуда взялись эти цифры.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений - на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования - на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей - на 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в интервью ТАСС.

13 марта «Спартак» победил «Динамо» в столичном дерби и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на четыре очка.

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