«Все попало в меня»: что говорили после дерби «Динамо» — «Спартак»

После роскошного столичного дерби «Динамо» — «Спартак» (1:2) почти не говорили о судействе. Зато хвалили голкипера красно-белых Александра Максименко и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, а также радовались, что травма Джордана Ларссона оказалась несерьезной.

Реклама

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель (главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, напомним, был дисквалифицирован и пропустил игру) похвалил обе команды.

«Сегодня было отличное дерби. И мы, и соперник показали интенсивный футбол. При этом мы контролировали игру, но пропустили первыми. Чувствовали, что можем продолжать давить. Заставили игроков «Динамо» ошибиться, заработали пенальти и имели другие хорошие моменты. Надо отдать должное сопернику, у них тоже было много моментов, но Максименко здорово сыграл», — сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

Также немецкий специалист отдельно похвалил Илью Кутепова, который давно не выходил в стартовом составе «Спартака»:

»Кутепов хорошо сегодня сыграл. Мы знали, что он нас не подведет. Он настоящий профи с большой буквы, всегда ждет своего шанса и готов показать себя, что и сделал сегодня».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его команда заслуживала ничьи:

«Интенсивная и боевая игра получилась. У нас было много хороших отрезков, бились до конца. Были хорошие моменты, чтобы сыграть 2:2. Считаю, были достойны ничьей, но не хватало точности в завершении. А вообще равная игра с равными шансами на успех».

Разумеется, немца не могли спросить про первое дерби в карьере 17-летнего Арсена Захаряна. Молодой футболист провел пятый матч в этом чемпионате, третий в основном составе, а на его счету уже есть гол и результативная передача.

«Доволен качеством его игры. Он продолжает упорно работать, проявляет себя с лучших сторон. Весь его прогресс впереди. Очень довольны, что Захарян может играть на разных позициях. Как вингера, так и десятку, и даже восьмерку», — отметил Шварц.

Оба тренера признали, что во втором тайме, когда делали замены, убирали с поля игроков, висящих на карточках.

«У нас есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игроков с желтой карточкой. Поэтому решили перестраховаться и заменить Квинси Промеса и Айртона», — прокомментировал замены лидеров Хинкель.

Именно по этой же причине Шварц решил убрать с поля Сергея Паршивлюка. Немецкий специалист сказал, что прекрасно понимал тот факт, что во втором тайме будет слишком много единоборств и защитник «Динамо» вполне может где-то сыграть чересчур резко. Отсюда и замена через семь минут после начала тайма.

Волновал всех вопрос и о травмах Виктора Мозеса и Джордана Ларссона: оба досрочно покинули поле, а шведа вообще унесли с газона на носилках.

В обоих случаях игрокам требуется дополнительное обследование, хотя первые диагнозы известны. У Мозеса — повреждение боковой связки левого коленного сустава. У Ларссона — сильный ушиб. По первым прогнозам, оба футболиста быстро вернутся в строй.

«Мое повреждение? Все нормально, ничего серьезного. Не беспокойтесь», — сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» Ларссон.

Один из главных героев матча — вратарь «Спартака» Александр Максименко — был очень скромен.

«Что касается моих сэйвов, то первый момент — попало в меня. Во втором моменте я сблизился — тоже попало в меня»,

— сказал спартаковец в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также Максименко отметил, что информация о предстоящем уходе Тедеско (тренер поставил футболистов и руководство перед фактом, что летом покинет команду) никак не влияет на игроков «Спартака». И что они, как раньше бились, так продолжают биться и сейчас.

Его коллега по амплуа Антон Шунин оценил ситуацию с первым пропущенным голом.

«Вряд ли я мог выдвинуться на Мозеса, так как был Дмитрий Скопинцев. Реагировал на мяч. От этого сложнее, потому что ждешь, что защитник перекроет дальний угол, а ты — ближний. Пробил он хорошо», — признал вратарь «Динамо».

Еще один герой встречи и вовсе был предельно краток. «Москва — красно-белая», — написал Александр Соболев на своей странице в Instagram.

Народный артист РСФСР, член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко посетовал, что после второго гола «Спартака» ему пришлось уехать на концерт. Но признал, что гости победили заслуженно.

А болельщик «Спартака», знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, выделил игру Максименко и отметил возвращение Промеса.

«Максименко сегодня был лучший. Его сейвы спасли команду минимум от ничьи, а то и от поражения. Саша — молодец. Возвращение Промеса стало основным фактором, почему «Спартак» стал играть так зажигательно. Я в этом уверен.

О чемпионстве пока рано говорить. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Если команда станет чемпионом, либо вице-чемпионом, Тедеско останется», — сказал Кафельников «Спорт-Экспрессу».

По итогам этого матча «Спартак» вышел на второе место в РПЛ и уступает лидеру таблицы «Зениту» всего четыре очка.