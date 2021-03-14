Стал известен следующий соперник Тони Фергюсона
Антон Борисов
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон проведет поединок против ирано-американца Бенила Дариуша, сообщает MMAJunkey в Instagram.
Бой пройдет 15 мая на турнире UFC 262. Место проведения будет объявлено позднее.
В профессиональной карьере Фергюсон принял участие в 30 поединках, в которых одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Рекорд Дариуша — 20-4.
Ранее Фергюсон жестко отклонил предложение россиянина Ислама Махачева о поединке.