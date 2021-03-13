Боярский высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА
Андрей Черников
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Актер Михаил Боярский высказался о падении России на восьмое в таблице коэффициентов УЕФА, передает «РБ Спорт».
«Давно пора что-то менять в нашем футболе. Дальше так отставать уже неприлично. Наша футбольная школа должна повысить свой потенциал. Рассчитывать на какие-то другие способы очень сложно», — сказал Боярский.
Напомним, Россию обогнали Нидерланды.
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