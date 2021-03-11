Игрок «Спартака» Жиго не сыграет в дерби с «Динамо»
Андрей Черников
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российской футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять желтую карточку защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго, передает «Чемпионат.com».
«КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго», — сказал глава КДР Артур Григорьянц.
Жиго не сможет сыграть в матче против московского «Динамо», который пройдет 13 марта.
Ранее стала известна бригада судей на матч «Динамо» — «Спартак».