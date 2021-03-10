Форвард «Боруссии» Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира. Об этом сообщает Opta.
20-летний норвежец открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», сделав общий счет в противостоянии 4:2 в пользу «шмелей».
Для него этот мяч стал девятым за последние шесть встреч.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.
20 - Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021