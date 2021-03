Форвард «Боруссии» Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира. Об этом сообщает Opta.

20-летний норвежец открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», сделав общий счет в противостоянии 4:2 в пользу «шмелей».

Для него этот мяч стал девятым за последние шесть встреч.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.

