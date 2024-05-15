«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов вместе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от владельцев «Манчестер Сити» продать часть своей доли в «Жироне» для того, чтобы оба клуба смогли принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

City Football Group владеет 100% «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Обе команды уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов следующего турнира, однако владельцам необходимо сократить свою долю в одной из них до менее чем 30%. Соответственно, если подобное не будет сделано, то испанский клуб может опуститься на турнир ниже и сыграть в Лиге Европы.

Правила УЕФА о множественном владении клубами для европейских соревнований следующего сезона были разосланы клубам на этой неделе.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии за тур до конца. Подопечные Хосепа Гвардиолы, которые выиграли Лигу чемпионов в прошлом году, в этом сезоне защитить титул не смогут. «Жирона» идет на третьем месте в испанском первенстве, где чемпионство досрочно оформил «Реал».

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