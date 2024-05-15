В Турции начали расследование возможного заговора

Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора с целью совершения преступления против правительства. Об этом пишет газета Hürriyet.

Накануне ночью президент республики Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов. 15 мая глава государства должен выступить по этой теме на заседании правящей партии в парламенте.

Кроме того, в Турции ранее уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. Силовики провели в их домах обыски.

По данным Hürriyet, заговор может быть направлен на восстание против правительства Турции, разглашение секретных материалов, также он может заключаться в попытке повлиять на высокопоставленных чиновников, в том числе судей.

Согласно информации издания, статья уголовного кодекса Турции, в рамках которого проводится расследование, включает создание незаконной организации для осуществления преступлений против безопасности и конституционного строя государства.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле после демонстраций арестовали почти 40 человек.