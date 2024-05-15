В Петербурге неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи

Вышка сотовой связи загорелась во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 15 мая у дома 84 на территории Фарфоровский Пост. О возгорании вышки сообщили очевидцы. Огонь распространился на один квадратный метр и был ликвидирован быстро.

По информации СМИ, рядом с вышкой правоохранители нашли пластиковую бутылку и пакет, что может говорить о том, что это был поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ, злоумышленников ищут.

До этого в Волгоградской области ФСБ задержала студента четвертого курса местного колледжа, его подозревают в серии поджогов вышек связи: молодой человек следовал указаниям кураторов в одном из мессенджеров.

Ранее россиянин с двумя подростками поджог релейный шкаф по указанию неизвестного из мессенджера.