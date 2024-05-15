Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи

В Петербурге неизвестные пытались сжечь вышку сотовой связи, возбуждено дело

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Вышка сотовой связи загорелась во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 15 мая у дома 84 на территории Фарфоровский Пост. О возгорании вышки сообщили очевидцы. Огонь распространился на один квадратный метр и был ликвидирован быстро.

По информации СМИ, рядом с вышкой правоохранители нашли пластиковую бутылку и пакет, что может говорить о том, что это был поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ, злоумышленников ищут.

До этого в Волгоградской области ФСБ задержала студента четвертого курса местного колледжа, его подозревают в серии поджогов вышек связи: молодой человек следовал указаниям кураторов в одном из мессенджеров.

Ранее россиянин с двумя подростками поджог релейный шкаф по указанию неизвестного из мессенджера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами