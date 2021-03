В Белграде устроили массовые гуляния по случаю рекорда Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге ATP.

8 марта у Джоковича их стало 311. Таким образом, в настоящий момент он превосходит швейцарца на одну неделю.

По этому поводу в Белграде болельщики Джоковича устроили уличные шумные гуляния, сопровождающиеся фейерверками и световым шоу. Позднее к фанатам присоединился сам теннисист и его семья.

«Особенный день для меня, моей семьи, а также для всей Сербии. Спасибо за успех, который принадлежит не только мне, но и всей нации», — обратился Джокович к поклонникам.

Видео празднований опубликовано в Twitter.

Ранее стали известны подробности травмы Джоковича.

Today, Belgrade and Serbia is celebrating. ❤️



I don't know do you realise how much Serbia needs you and how much we are happy and proud to have you. @DjokerNole



Love you eternally. #NoleFam #311weeks



: @mari_radulovic pic.twitter.com/0xBsVq6cgB