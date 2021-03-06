Норвежец Иверсен рассказал, как финн помог ему догнать Якимушкина

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что разговаривал с финном Ийво Нисканеном по ходу второго этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я должен признать, что разговаривал с Ийво. Я сказал ему «поехали, мы догоним Якимушкина». Мы хорошие друзья, и это была хорошая помощь от него. Большое спасибо Финляндии, которая его поставила на мой этап!» — сказал Иверсен в интервью VG.

Сборная России заняла в эстафете второе место, уступив Норвегии. После гонки Якимушкин извинился перед болельщиками и партнерами по команде за свое выступление.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе высказалась о выступлении Якимушкина в эстафете на ЧМ.