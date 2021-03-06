Вяльбе высказалась о выступлении Якимушкина в эстафете на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении Ивана Якимушкина в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

После первого этапа российская команда усилиями Алексея Червоткина сумела убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин упустил преимущество и опустился на шестое место.

«У Вани лыжи не ехали хуже, чем у остальных, просто они не ехали лучше, чем у остальных. Все стали бежать, грубо говоря, на одинаковых лыжах. Винить его в чем-то, обвинять сервисменов — и то, и другое, считаю, абсолютно несправедливо. Парень молодой, может, немного испугался, такая ответственность», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После десяти гонок россияне завоевали три награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте. Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева взяли серебро в эстафете. В мужской эстафете Червоткин, Якимушкин, Артем Мальцев и Большунов заняли второе место.

Ранее Якимушкин извинился за свое выступление в эстафете.