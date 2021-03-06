«Один за всех, и все за одного»: Легков прокомментировал выступление в эстафете

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Все равно мы лучшие. Потому что боролись, потому что выложились больше всех на этой гонке. Эти качели, эти промежуточные победы и выматывающие душу отставания, эта надежда и неопускание рук, даже когда все оказалось не так радостно…

Эстафета — это не просто гонка, это команда. Один за всех, и все за одного. И мы сегодня были именно такими. Спасибо, ребята», — написал Легков в «Instagram».

Сборная России заняла в эстафете второе место, уступив только норвежской команде..

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе высказалась о выступлении Якимушкина в эстафете на ЧМ.