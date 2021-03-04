Перенесший инфаркт Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо.
Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте», — передает слова легендарного наставника пресс-служба красно-белых в Instagram.
Напомним, что 2 марта стало известно о том, что Романцев перенес инфаркт.
Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг покинет клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента.