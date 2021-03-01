Семенович намерена засудить Быстрова за грубое высказывание о ее груди
Вадим Балканов
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Российская певица Анна Семенович намерена засудить бывшего полузащитника петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимира Быстрова за жесткое высказывание о ее груди. Об этом сообщает «СЭ».
По ее словам, мужчины должны оставаться мужчинами в любой ситуации.
«Он сказал, что мне нужно отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой. Я считаю, что это хамство с его стороны. Почему Быстров вообще обсуждает мою грудь?
Мне хочется, чтобы он извинился передо мной», — сказала Семенович.
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