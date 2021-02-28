Овечкин не смог забросить шайбу в третьем матче подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою безголевую серию в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Нью-Джерси Дэвилз», который состоялся 27 февраля и завершился победой «Вашингтона» со счетом 5:2, российский форвард не смог оформить гол и набрать очков. Таким образом, Овечкин не забивает уже на протяжении трех поединков.

Примечательно, что всего в последних восьми матчах российский нападающий всего раз поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ.