Исмаилов рассказал о первой встрече с Емельяненко после боя

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал о встрече с еще одним российским спортсменом Александром Емельяненко, передает «Спорт-Экспресс».

Бойцы провели поединок прошлым летом — 24 июля, на турнире АСА. В поединке победа досталась Исмаилову, который отправил своего соперника в технический нокаут. С тех пор Емельяненко не провел ни одного боя и даже пропал на какое-то время.

«Но теперь, я думаю, все нормально — теперь нам нужно посидеть и провести время. Возможно, что наше противостояние как-то негативно повлияло на него, но все, что будет в будущем, будет сглаживать все раны, которые были нанесены в этом противостоянии ему», — заявил Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко все еще намерен провести бой с Владимиром Минеевым.