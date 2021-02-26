Стала известна дата жеребьевки четвертьфинала Кубка России

Стала известна дата проведения жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России. Мероприятие состоится 3 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Старт церемонии запланирован на 17.50 мск. Перед этим в этот же день «Уфа» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом» в рамках 1/8 финала Кубка. Их матч должен был состояться 22 февраля, однако из-за сильных морозов был перенесен на 3 марта.

Ранее сообщалось, что четвертьфинальные матчи турнира были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. В четвертьфинал уже вышли тульский «Арсенал», московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, «Сочи», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».