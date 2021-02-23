Роналду выложил пост после дубля в ворота «Кротоне»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил пост в Instagram после дубля в ворота «Кротоне» в матче чемпионата Италии.

«Важная победа, рад внести свой вклад! Продолжаем, ребята», — написал 36-летний форвард.

Напомним, что подопечные Андреа Пирло в настоящее время занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в 14-й раз подряд забил 25+ мячей в сезоне.