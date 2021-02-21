Экс-вратарь «Зенита» Малафеев удивился проигрышу «Арсеналу»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, оппоненты действующих чемпионов страны показали большее желание и смогли одержать победу за счет самоотдачи.

«Результатом отчасти удивлен. Кубковые матчи всегда испытание для лидеров, потому что необходимо показывать максимально свой уровень.

Такие победы остаются в памяти надолго, всегда радуют игроков и болельщиков. Много таких примеров, когда команды из низших дивизионов обыгрывают своих соперников», — сказал Малафеев.

Ранее сообщалось, что директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о поиске нового главного тренера.