Стали известны составы сборной России на эстафеты на ЧМ по биатлону

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Стали известны составы сборной на эстафеты на чемпионате мира по биатлону, передает Союз биатлонистов России (СБР).

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев.

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Татьяна Акимова.

Эстафетные гонки пройдут 20 февраля.

Ранее Анфиса Резцова назвала ужасным выступление сборной России на чемпионате мира.