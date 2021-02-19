Стали известны составы сборной России на эстафеты на ЧМ по биатлону
Андрей Черников
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Стали известны составы сборной на эстафеты на чемпионате мира по биатлону, передает Союз биатлонистов России (СБР).
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев.
Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Татьяна Акимова.
Эстафетные гонки пройдут 20 февраля.
Ранее Анфиса Резцова назвала ужасным выступление сборной России на чемпионате мира.